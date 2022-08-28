القيادة تعزي رئيس باكستان في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت عددًا من المناطق بالبلاد

وقال الملك المفدى: "تلقينا نبأ الفيضانات التي اجتاحت عددًا من المناطق في جمهورية باكستان الإسلامية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وما خلفته من أضرار. وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأُسر المتوفين ولشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية باكستان الإسلامية من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".