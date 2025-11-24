هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد تشارك في "ساند آند فن 2025" للتعريف بالسياحة البيئية

تشارك هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية في معرض الطيران السعودي "ساند آند فن 2025"، الذي يُقام خلال الفترة من 25 وحتى 29 نوفمبر الجاري في مطار الثمامة بمحمية الملك خالد الملكية، وذلك ضمن جهودها لتعزيز حضور المحميات الطبيعية والتعريف بمبادراتها البيئية.
وتسلط مشاركة الهيئة الضوء على دورها في دعم السياحة البيئية بوصفها أحد المسارات التي تجمع بين متعة الاكتشاف والحفاظ على الطبيعة، من خلال مشروعات تهدف إلى حماية التنوع الإحيائي، وتنمية الغطاء النباتي، وتوفير تجارب بيئية مسؤولة تعزز ارتباط الزوار بالبيئة، وتبرز قيمة المحميات الطبيعية كوجهات بيئية مستدامة.
ويستعرض جناح الهيئة مجموعة من مشاريعها النوعية، التي تُعد أساسًا مهمًا للنهوض بالسياحة البيئية داخل محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الملك خالد الملكية، ويشمل الجناح التعريف بموسم العرمة، وخدمات السياحة البيئية المقدمة في المحميتين.
ويُشار إلى أن مشاركة الهيئة في المعرض تأتي تأكيدًا على دورها في تعزيز السياحة البيئية كأحد محركات التنمية المستدامة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع جودة الحياة وتحقيق التوازن البيئي.