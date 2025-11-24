هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد تشارك في "ساند آند فن 2025" للتعريف بالسياحة البيئية

وتسلط مشاركة الهيئة الضوء على دورها في دعم السياحة البيئية بوصفها أحد المسارات التي تجمع بين متعة الاكتشاف والحفاظ على الطبيعة، من خلال مشروعات تهدف إلى حماية التنوع الإحيائي، وتنمية الغطاء النباتي، وتوفير تجارب بيئية مسؤولة تعزز ارتباط الزوار بالبيئة، وتبرز قيمة المحميات الطبيعية كوجهات بيئية مستدامة.