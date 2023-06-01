"البيئة" تطلق برنامج "سدرة" لبناء منظومة ريادة الأعمال في قطاعات الوزارة

وأكد أن البحث والتطوير والابتكار يجد اهتمامًا بالغًا من قبل القيادة الرشيدة إيمانًا منها بأن العقول المبتكرة هي من تصنع الغد المشرق للبشرية؛ حيث يشهد العالم تحولًا كبيرًا في مجال الاهتمام بتحسين البيئة، وقد أصبحت مجالًا تتنافس فيه منظمات الأعمال في الدول المتقدمة والنامية بشكل كبير، كما ظهر الدور المهم للشركات الريادية للبحث عن الفرص البيئية وتعظيم العوائد؛ إذ تمثل ريادة الأعمال القوة الدافعة للتنمية الاقتصادية.