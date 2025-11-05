"عناية للموارد البشرية".. شريك موثوق يقدم حلولًا متكاملة للأفراد وقطاع الأعمال في المملكة

تواصل شركة “عناية للموارد البشرية” دورها الريادي في تقديم خدمات التوسط لتوفير الكوادر البشرية داخل المملكة، بصفتها شركةً مرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومعتمدة في تقديم حلول احترافية تلبي احتياجات الأفراد وقطاع الأعمال على حد سواء.
وتأتي “عناية” ضمن منظومة الشركات الوطنية التي تسهم في رفع كفاءة سوق العمل السعودي، من خلال تقديم خدمات متنوعة تغطي مختلف الفئات، أبرزها:
خدمات قطاع الأعمال:
توفير كوادر بشرية مدرّبة لدعم المنشآت في مختلف القطاعات، مع خيارات مرنة للتوظيف المؤقت أو الدائم، بما يتماشى مع متطلبات السوق وأنظمة العمل في المملكة.
خدمات الأفراد:
تقديم حلول موثوقة للأسر والأفراد الراغبين في الحصول على كوادر مدرّبة بعقود نظامية، مع متابعة مستمرة وجودة عالية في الأداء.
خدمات الساعات:
توفير كوادر مهنية تقدم خدمات قصيرة المدى بطريقة مرنة، تلبي احتياجات العملاء المؤقتة دون التزام طويل الأمد.
خدمات الضيافة:
تقديم عاملات ضيافة مؤهلات للمناسبات والفعاليات، مع ضمان أعلى معايير التدريب والجاهزية.
خدمات التوسط الشهري:
توفير كوادر بشرية للعمل الشهري وفق ضوابط وأنظمة رسمية، بما يضمن حقوق جميع الأطراف وجودة الخدمة المقدمة.
وأكدت الشركة التزامها الدائم بتطبيق معايير الجودة والمهنية العالية في كل مراحل التوظيف والتعاقد، مع نظام متابعة دقيق وخدمات دعم متكاملة تضمن تجربة موثوقة وسلسة للعملاء.
كما تعمل “عناية للموارد البشرية” على تعزيز حضورها الرقمي عبر منصاتها الإلكترونية وقنواتها الرسمية لتسهيل الطلبات والخدمات إلكترونيًا بطريقة آمنة وسريعة.
للتواصل:
• الرقم الموحد: 920020010
• البريد الإلكتروني: info@enaya.sa
• الموقع الإلكتروني: www.enaya.sa
• صندوق البريد: 12477 – 8182، الرياض