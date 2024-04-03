"جمعية حقوق الإنسان" تثمّن قرار تحمُّل الدولة الرسوم المترتبة على النازحين من دول الجوار

وأعرب الفاخري؛ عن شكره للقيادة الرشيدة لدعمها الدائم لحقوق الإنسان من خلال المبادرات الدائمة للمملكة في دعم الأعمال الإنسانية الذي يمثل النهج العام للدولة وما اشتملت عليه من مرتكزات إنسانية، سائلًا الله -عزّ وجلّ- أن يحفظ لهذه البلاد قيادتها، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.