لندن.. تسليط الضوء على إنجازات المرأة السعودية بصناعة النقل البحري

وجددت التزام المملكة بتمويل ثلاثة مشاريع خلال الفترة القادمة تتعلق بحماية البيئة البحرية هي GloFouling و GloLitter و GloNoise، بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية، كما تطرقت لمخرجات ورشة العمل التي تعد الأولى من نوعها في العالم، حيث إنها خصصت لمناقشة سبل وآليات إدارة الحشف الحيوي، وتمكين المرأة من الإسهام في تطوير هذه الآليات.