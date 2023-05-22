لندن.. تسليط الضوء على إنجازات المرأة السعودية بصناعة النقل البحري

استعرضت المملكة خلال احتفاء المنظمة البحرية الدولية IMO باليوم العالمي للمرأة العاملة في القطاع البحري، الذي أُقيم في مقر المنظمة في مدينة لندن بحضور 175 دولة عضوًا في المنظمة، إنجازات المرأة السعودية في صناعة النقل البحري، ودورها الريادي في هذا القطاع الحيوي.
وتطرقت مندوب المملكة بالإنابة في المنظمة البحرية الدولية حياة بنت عبدالعزيز اليابس إلى نتائج ومخرجات ورشة عمل "إدارة الحشف الحيوي" للسفن للمرأة العربية العاملة في القطاع البحري، والتي استضافتها المملكة في مدينة جدة خلال الفترة من 10 – 11 مايو 2023م، بمشاركة 18 دولة.
وجددت التزام المملكة بتمويل ثلاثة مشاريع خلال الفترة القادمة تتعلق بحماية البيئة البحرية هي GloFouling و GloLitter و GloNoise، بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية، كما تطرقت لمخرجات ورشة العمل التي تعد الأولى من نوعها في العالم، حيث إنها خصصت لمناقشة سبل وآليات إدارة الحشف الحيوي، وتمكين المرأة من الإسهام في تطوير هذه الآليات.
وأكدت أن المملكة العربية السعودية تولي اهتماماً كبيراً لتفعيل دور المرأة في شتى المجالات وخاصة مجال صناعة النقل البحري.
من جانبها، سلطت مدير التخطيط والرقابة في شركة البحر الأحمر لينا العيوني الضوء على تجربتها في المشاركة في ورشة عمل "إدارة حشف الحيوي" من خلال رئاسة إحدى فرق العمل المشاركة في الورشة العمل، وإثراء المرأة العربية لفعاليات الورشة ومخرجاتها.