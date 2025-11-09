ملتقى الحكومة الرقمية 2025 في ختام أعماله.. يؤكد ريادة المملكة في التحول الرقمي عالميًا

وتحدث ممثلون من الأمم المتحدة والبنك الدولي حول مستقبل الاقتصاد الرقمي العالمي، فيما استعرض مدير عام الجوازات المكلف اللواء الدكتور صالح المربع رحلة التحول الرقمي في المديرية العامة للجوازات، وقدّم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة رؤى حول التحول الرقمي في القطاع الرياضي، كما تناولت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا التويجري مفهوم الشمولية الرقمية ودورها في تمكين الفئات كافة من الاستفادة من الخدمات الرقمية.