ملتقى الحكومة الرقمية 2025 في ختام أعماله.. يؤكد ريادة المملكة في التحول الرقمي عالميًا

اختُتمت اليوم أعمال ملتقى الحكومة الرقمية 2025 في العاصمة الرياض، الذي نظمته هيئة الحكومة الرقمية تحت شعار “مستقبلنا الآن”، إذ مثَّل الملتقى منصة وطنية ودولية لتبادل الخبرات، واستعراض قصص النجاح في مجال التحول الرقمي، بمشاركة أكثر من 400 جهة حكومية ونخبة من القيادات الوطنية والخبراء العالميين في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.
وشهد الملتقى على مدار يومين جلسات وزارية وحوارات عالمية تناولت مستقبل الحكومة الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الحكومية.
وتحدث ممثلون من الأمم المتحدة والبنك الدولي حول مستقبل الاقتصاد الرقمي العالمي، فيما استعرض مدير عام الجوازات المكلف اللواء الدكتور صالح المربع رحلة التحول الرقمي في المديرية العامة للجوازات، وقدّم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة رؤى حول التحول الرقمي في القطاع الرياضي، كما تناولت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا التويجري مفهوم الشمولية الرقمية ودورها في تمكين الفئات كافة من الاستفادة من الخدمات الرقمية.
وفي إطار الإطلاقات النوعية، أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إطلاق الخبير الرقمي “زياد”، وهو مساعد ذكي يسهم في تسهيل وصول المستفيدين إلى المعلومات والأنظمة والإجراءات الخاصة بالهيئة، بما يعزز الشفافية ويُسهل رحلة المستخدمين عبر حلول رقمية مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
وأطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة نظام “التحليل الذكي للواردات الزراعية”، أحد منتجات منصة Namaa AI؛ بهدف تحليل البيانات وتحسين إدارة الموارد الزراعية ودعم الأمن الغذائي من خلال حلول رقمية ترفع كفاءة الرقابة وتسهم في اتخاذ القرار، وفي خطوة نوعية أخرى، دشَّنت وزارة الدفاع منصة “فخور خبرات” التي تمكّن التحول الرقمي في إجراءات استقطاب المرشحين، وتحفّز الابتكار والتفوق المؤسسي لدى الموظفين، ضمن جهود الوزارة لتطوير بيئة عمل رقمية متكاملة تسهم في رفع الكفاءة وتعزيز رأس المال البشري.
وعقدت جلسة وزارية بعنوان “نحو الريادة العالمية: الابتكار والذكاء الاصطناعي في الحكومة الرقمية” جمعت معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريف، ومعالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، وتناول أصحاب المعالي مستقبل الابتكار ودور التقنيات الناشئة في تعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتطوير الخدمات الرقمية، مؤكدين أن المملكة تمضي بثبات نحو الريادة العالمية في الحكومة الرقمية، مدفوعةً برؤيتها الطموحة واستثماراتها المستمرة في الكفاءات الوطنية والبنية الرقمية المتكاملة.
وعكس الملتقى التحول من مرحلة التحول الرقمي إلى مرحلة توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي كأحد المحاور الرئيسة لهذا العام، حيث ناقش المشاركون سبل تطوير الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها التشغيلية من خلال حلول رقمية ذكية واستباقية، بما يؤكد جاهزية منظومة الحكومة الرقمية في المملكة لمستقبل قائم على الابتكار والذكاء المؤسسي.
كما شهد الملتقى حوارًا عالميًا ثريًا بين قادة القطاعات الحكومية والخاصة والخبراء الدوليين، في إطار سعي هيئة الحكومة الرقمية إلى تبادل الخبرات واستكشاف آفاق جديدة لتوظيف التقنيات المتقدمة في تطوير الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المستفيدين.
وجرى خلال الملتقى عرض قصص نجاح وطنية ومشاريع رقمية نوعية في معرض السعودية الرقمية المصاحب، الذي استعرض أبرز المنصات والخدمات الحكومية المبتكرة، وشراكات إستراتيجية عززت التكامل الحكومي، ورفعت مستوى النضج الرقمي في الخدمات العامة.
واختُتمت فعالياته بتكريم الجهات المتميزة في مجالات البنية المؤسسية الوطنية، والبرمجيات مفتوحة المصدر، والنضج المالي الرقمي، إضافة إلى تسليم شهادات اعتماد البنية المؤسسية الوطنية (NORA)، والاحتفاء بوصول 26 جهة حكومية إلى مرحلة الإبداع في مؤشر قياس التحول الرقمي 2025.
ويُعد ملتقى الحكومة الرقمية أحد أبرز المنصات الوطنية التي تجمع قادة التحول الرقمي في المملكة والعالم، ضمن جهود هيئة الحكومة الرقمية لترسيخ مكانة المملكة بصفتها نموذجًا عالميًا رائدًا في بناء حكومة رقمية متكاملة وفعّالة ترتكز على الإنسان وتستشرف المستقبل.