"القصبي": رؤية ولي العهد جعلت الاقتصاد السعودي مختلفًا عما كان قبل 5 أعوام

وأوضح خلال "منتدى الأعمال السعودي- السنغافوري" بمشاركة نحو 300 قيادي من القطاعين الحكومي والخاص في البلدين أن المملكة وسنغافورة تتمتعان بعلاقات تجارية استراتيجية، وأن حجم التجارة يقدر بـ12 مليار دولار، وهناك فرص كبيرة لتوسيع حجم التجارة الثنائية وتنويعها، مبينًا أن المملكة تعمل على التحول، إلى أن تكون مركزًا عالميًا للتجارة والخدمات اللوجستية، وذلك بفضل "البنية التحتية الناعمة والصلبة"، والمناطق الاقتصادية التي أطلقتها هذا العام، إلى جانب تحقيقها أعلى معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي بين جميع دول مجموعة العشرين في 2022 بنسبة 8.7%، وبإجمالي ناتج بلغ 1.1 تريليون دولار، إضافة إلى أن 12% من حجم التجارة العالمية في 2021 م بالمملكة، فيما يحتل سوق التجارة الإلكترونية السعودي المرتبة 27 عالميًا.