في الشرقية.. متخصّصون يناقشون إشكاليات تأسيس الشركات وإنهائها

وناقش اللقاءُ الذي استمرّ ثلاثة أيام، خمسةَ محاور رئيسية؛ حيث استهلّ اللقاء بكلمة لرئيس لجنة المحامين بالمنطقة الشرقية خالد بن عبد اللطيف بن محمد الصالح، استعرض فيها أبرز إشكاليات تأسيس الشركات وإنهائها؛ ومنها تنظيم عقد تأسيس الشركة، واختيار النوع أو الشكل القانوني لها؛ كونها شركة أشخاص أو شركة أموال؛ ممّا يترتّب عليه من مسؤولية الشركاء بديون الشركة للدائنين، وصياغة بنود عقد التأسيس من حيث الإدارة والقرارات والانقضاء "الإنهاء" وبند المنازعات عند نشوئها بالفصل فيها بواسطة القضاء أو التحكيم، والإشكاليات التي تنشأ عند تحويل المؤسسة التجارية إلى شركة في حال هبة الحصص وعدم إدخال بعض الورثة في الشركة.