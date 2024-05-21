سمو محافظ الأحساء يكرّم كرة اليد بنادي العيون بمناسبة الصعود للدرجة الأولى

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء ، بمجلس سموّه بمقر المحافظة اليوم "الثلاثاء " ، الفريق الأول لكرة اليد بنادي العيون بمناسبة تحقيقهم بطولة المملكة لأندية أبطال المناطق للدرجة الثانية وصعودهم للدرجة الأولى
جاء ذلك خلال استقبال سموّه لرئيس نادي العيون الأستاذ سعد الكليب يرافقه أعضاء مجلس الإدارة والجهاز الإداري والفني ولاعبين الفريق الأول لكرة اليد وعدد من أعضاء شرف النادي ، وذلك بحضور مدير فرع وزارة الرياضة بمحافظة الأحساء الأستاذ عبدالعزيز العرادي ، وهنَّأ سموّه منسوبي النادي بهذا الإنجاز ، متمنياً لهم التوفيق في موصول الجهد والعمل على الصعود للدوري الممتاز وتحقيق أفضل النتائج الموسم القادم ، مؤكداً سموّه أهمية تفعيل استراتيجية الألعاب المختلفة في النادي وتحقيق مزيداً من الإنجازات ، منوهاً سموّه على ماتحظى به الرياضة من دعم سخي واهتمام ورعاية كريمة من القيادة الرشيدة - حفظها الله - ، التي تحرص دائماً على توفير كل الإمكانات التي تسهم في تطور الرياضة والأندية الرياضية في جميع المجالات تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030
وعبَّر مدير فرع وزارة الرياضة بالمحافظة الأستاذ عبداللطيف العرادي ورئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي والجهاز الفني والإداري واللاعبين وأعضاء الشرف عن شكرهما لسمو محافظ الأحساء على التشجيع والدعم المستمر لرياضة المحافظة ، الذي أدى إلى هذا المنجز الرياضي والمزيد من الإنجازات المستقبليّة بمشيئة الله