"تلال العقارية" تشارك كراعٍ بلاتيني في "سيتي سكيب العالمي" بالرياض وتعتزم إطلاق أكبر مشاريعها الأيقونية في الخُبر

من جانبه أعرب الرئيس التنفيذي لشركة "تلال" عبدالرحمن البسّام، عن فخره واعتزازه بمشاركة الشركة في معرض "سيتي سكيب العالمي" بالرياض، مؤكدًا على أهمية هذا الحدث كمنصةٍ مثاليةٍ لإطلاق مشروعها النوعي الجديد، الذي يُجسِّد رؤية "تلال" في تطوير مجتمعاتٍ متكاملةٍ ومستدامة، تلبِّي احتياجات السكان وتطلُّعاتهم، مؤكدًا أن هذا المشروع سيسهم في تعزيز جودة الحياة في المنطقة الشرقية، ويحقّق مستهدفات الرؤية في أنسنة المدن.