"تلال العقارية" تشارك كراعٍ بلاتيني في "سيتي سكيب العالمي" بالرياض وتعتزم إطلاق أكبر مشاريعها الأيقونية في الخُبر

أعلنت شركةُ "تلال العقارية" عن مشاركتها كراعٍ بلاتينيّ في معرض "سيتي سكيب جلوبال 2024"، الذي يُقام في "مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات "ملهم"، خلال الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر الجاري.
وتعتزم الشركةُ في أول أيام المعرض، الإعلانَ عن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع أيقوني جديد لها في مدينة الخُبر، سيكون أحد أكبر المشاريع العقارية في المنطقة الشرقية.
من جانبه أعرب الرئيس التنفيذي لشركة "تلال" عبدالرحمن البسّام، عن فخره واعتزازه بمشاركة الشركة في معرض "سيتي سكيب العالمي" بالرياض، مؤكدًا على أهمية هذا الحدث كمنصةٍ مثاليةٍ لإطلاق مشروعها النوعي الجديد، الذي يُجسِّد رؤية "تلال" في تطوير مجتمعاتٍ متكاملةٍ ومستدامة، تلبِّي احتياجات السكان وتطلُّعاتهم، مؤكدًا أن هذا المشروع سيسهم في تعزيز جودة الحياة في المنطقة الشرقية، ويحقّق مستهدفات الرؤية في أنسنة المدن.
وأضاف "البسام": نسعى من خلال مشروعنا المُبتكر إلى وضع معايير جديدة لتطوير المجتمعات الحضرية وإرساء نموذج يحتذى به في التطوير العقاري، يُعزّز مساهمتنا الفعَّالة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال تطوير مجتمعاتٍ حيويةٍ ومستدامةٍ ترتقي بجودة الحياة، وتسهم في توفير فرصٍ استثماريةٍ واعدة".
وفي ختام تصريحه أكد "البسام" التزام شركة "تلال" بتقديم مشاريع عقاريةٍ مبتكرةٍ ومتميِّزة تلبِّي احتياجات السوق، وتطلُّعات العملاء، معربًا عن تفاؤله بمستقبل قطاع التطوير العمرانيّ في المملكة.