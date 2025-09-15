فرص عقارية مميزة شمال الرياض بمزاد "عبق الرياض" العلني الهجين

تعلن شركة أدير العقارية وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» وبحكم من محكمة الأحوال الشخصية، عن إقامة مزاد "عبق الرياض" العلني الهجين وذلك يوم الاثنين 29 سبتمبر 2025م. حضوريًا الساعة 05:00 مساءً في قاعة التخصصي بالرياض، وإلكترونيًا عبر منصة سومتك للمزادات.
يطرح المزاد أربع فرص عقارية مميزة، تتوزع في مواقع استراتيجية شمال مدينة الرياض، على طرق وشوارع حيوية وبمساحات متنوعة، وتحيط بها أحياء سكنية قائمة ومرافق خدمية، مما يجعلها فرصًا مثالية للتطوير العقاري السكني والتجاري، وهي كالتالي:
•الفرصة الأولى: أرض تجارية بحي العارض على طريق الملك فهد، بمساحة 8,163.77 م².
•الفرصة الثانية: أرض خام بحي القيروان على طريق الملك فهد، بمساحة 187,827.20 م².
•الفرصة الثالثة: أرض خام بحي العارض على طريق الملك فهد وشارع العليا، بمساحة 35,454.74 م².
•الفرصة الرابعة: أرض خام بحي العارض بالقرب من طريق الملك فهد وعلى شارع العليا، بمساحة 159,837.09 م².
وتُعد من أبرز الفرص النادرة شمال الرياض، وتستهدف المستثمرين والمهتمين بالتوسع شمال العاصمة.
ويعتبر المزاد فرصة جاذبة للمهتمين بالفرص الاستثمارية الواعدة بالعاصمة الرياض، كما ترحب شركة أدير العقارية بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على 920004024 – 0537588801