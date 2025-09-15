فرص عقارية مميزة شمال الرياض بمزاد "عبق الرياض" العلني الهجين

تعلن شركة أدير العقارية وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» وبحكم من محكمة الأحوال الشخصية، عن إقامة مزاد "عبق الرياض" العلني الهجين وذلك يوم الاثنين 29 سبتمبر 2025م. حضوريًا الساعة 05:00 مساءً في قاعة التخصصي بالرياض، وإلكترونيًا عبر منصة سومتك للمزادات.