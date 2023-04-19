فيصل بن فرحان يبحث مع وزير خارجية فرنسا الأحداث في السودان

كما تم خلال الاتصال، استعراض العلاقات المتينة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أوجه تكثيف التنسيق المشترك تجاه العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.