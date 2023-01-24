إلزام شركات ومكاتب الاستقدام بعدم تجاوز السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام من سريلانكا

وألزمت الوزارة في سبتمبر الماضي، الشركات والمكاتب المرخصة بالسقف الأعلى لعددٍ من الجنسيات، ليبلغ الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من أوغندا 9,500 ومن تايلاند 10,000، ومن كينيا 10,870، ومن بنغلاديش 13,000، ومن الفلبين 17,288 ريالًا سعوديًا، دون أن يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة.