أمير الشرقية يفتتح النسخة الحادية عشرة من معرض "وظائف 2025م" غدًا الأحد

يرعى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وبحضور الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، غدًا الأحد، حفل افتتاح النسخة الحادية عشرة من معرض "وظائف 2025م"، الذي تنظمه غرفة الشرقية ممثلةً في مركز التوظيف، وذلك بمقر شركة الظهران الدولية للمعارض "الظهران إكسبو"، ويستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 28 أكتوبر 2025م.
وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر بن سليمان الرزيزاء أن المعرض يُعد منصة استراتيجية مباشرة تربط بين الباحثين عن عمل من الشباب والشابات، وأصحاب القرار ومديري الموارد البشرية في مختلف القطاعات، مؤكدًا أنه يسهم في تعزيز فرص التوظيف للكفاءات الوطنية المؤهلة.
وأضاف الرزيزاء أن أهمية المعرض تكمن في تقديم حلول نوعية للشركات التي تواجه تحديات في الوصول إلى الكفاءات المناسبة، من خلال توفير قاعدة بيانات موسعة من المؤهلين، وتمكين الشباب من الاستفادة من الفرص الوظيفية عبر التواصل المباشر مع الجهات المشاركة، إضافة إلى إتاحة المجال لمقدمي خدمات التدريب والتأهيل لعرض برامجهم التي تدعم تطوير الموارد البشرية وتُسهِم في تحقيق المواءمة بين العرض والطلب في سوق العمل.