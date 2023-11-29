للسنة الثالثة على التوالي .. "التخصصي" يحصد جائزة "الصحة الرقمية الأكثر اتصالاً"

ويتماشى الإنجاز مع رؤية "التخصصي" ليكون رائدًا عالميًا في الرعاية الصحية التخصصية، وتقديم حلول طبية متقدمة واعتماد التقنيات التحويلية، من خلال التبني الدائم لأحدق تقنيات الصحة الرقمية التي تتيح للمستفيدين إمكانية الوصول إلى أحدث العلاجات والرعاية الشخصية. وكجزء من استراتيجية الصحة الرقمية لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، نفذ المستشفى مجموعة من المبادرات المبتكرة، بما في ذلك قابلية التشغيل البيني لسجله الصحي الإلكتروني، وخدمات التطبيب عن بعد، ومنصات مشاركة المرضى.