"أمانة المدينة المنورة" تُجري 811 اختبارًا للمواد المستخدمة في مشاريعها

وبينت الأمانة أن عينات الخرسانة التي تم فحصها: 207 عينة، والأسفلت 25 عينة، و10 عينات للتربة، كما تم إجراء 40 اختبارًا للتربة، و150 للأسفلت، و621 للخرسانة.