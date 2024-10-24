"أمانة المدينة المنورة" تُجري 811 اختبارًا للمواد المستخدمة في مشاريعها

أجرت أمانة منطقة المدينة المنورة، خلال شهر سبتمبر الماضي، 811 اختبارًا على المواد المستخدمة في المشاريع التي تنفذها الشركات المتعاقدة مع الأمانة؛ بهدف متابعة الالتزام بمعايير الجودة في مشروعات البنية التحتية.
وشملت اختبارات التربة والأسفلت والخرسانة، لضمان جودة الأعمال، ورفع كفاءة المشاريع وتطبيق المواصفات القياسية فيها.
وبينت الأمانة أن عينات الخرسانة التي تم فحصها: 207 عينة، والأسفلت 25 عينة، و10 عينات للتربة، كما تم إجراء 40 اختبارًا للتربة، و150 للأسفلت، و621 للخرسانة.
جدير بالذكر أن الأمانة تهدف من خلال إلزام المقاولين بإجراء الاختبارات الهندسية الخاصة بمشروعاتها، لتنفيذها بذات الجودة العالية؛ لتحقيق مستويات متقدمة في أعمال التنفيذ، لتحسين الخدمات المقدمة لأهالي وزوار المدينة المنورة.