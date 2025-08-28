المرور يحذّر: الوقوف الخاطئ أمام المدارس يهدد سلامة الطلاب والطالبات

أكدت الإدارة العامة للمرور على أهمية الالتزام بالوقوف في الأماكن المخصصة حول المدارس، مشددة على أن التوقف الخاطئ، خاصة فوق الأرصفة المخصصة للمشاة، يعيق حركتهم ويعرض حياتهم للخطر، لاسيما من فئة الطلاب والطالبات.