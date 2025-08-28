المرور يحذّر: الوقوف الخاطئ أمام المدارس يهدد سلامة الطلاب والطالبات

أكدت الإدارة العامة للمرور على أهمية الالتزام بالوقوف في الأماكن المخصصة حول المدارس، مشددة على أن التوقف الخاطئ، خاصة فوق الأرصفة المخصصة للمشاة، يعيق حركتهم ويعرض حياتهم للخطر، لاسيما من فئة الطلاب والطالبات.
وجاء في الرسالة التوعوية التي نشرتها "المرور" ضمن حملة "العودة إلى المدرسة"، أن سلامة أبنائنا تتطلب تعاون الجميع، داعية السائقين إلى احترام أنظمة المرور وتجنب الوقوف العشوائي الذي قد يتسبب في حوادث مؤسفة.
كما شددت الإدارة على أن السلامة المرورية تبدأ من السلوكيات البسيطة، والتي من بينها الالتزام بمواقف المركبات بعيدًا عن ممرات المشاة، لضمان بيئة آمنة عند بوابات المدارس.