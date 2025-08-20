تنبيهات "الأرصاد" تشمل 8 مناطق.. أمطار غزيرة وتحذيرات من سيول وانعدام الرؤية

وفي منطقة جازان، صدرت إنذارات حمراء في جميع المحافظات تقريبًا، تشمل جازان، فرسان، أبو عريش، صامطة، صبيا، الطوال، أحد المسارحة، فيفا، العارضة، العيدابي، الريث، الدائر، والدرب وبيش. الحالة تبدأ عند الساعة 11 صباحًا وتستمر حتى 9 مساءً، وتُصحب بأمطار غزيرة، رياح شديدة، انعدام في مدى الرؤية، تساقط برد، جريان سيول، وصواعق رعدية، إضافة إلى ارتفاع في الأمواج في بعض المحافظات الساحلية.