تنبيهات "الأرصاد" تشمل 8 مناطق.. أمطار غزيرة وتحذيرات من سيول وانعدام الرؤية

في متابعة مستمرة للأحوال الجوية، أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهات متقدمة تشمل 8 مناطق في المملكة، تنوّعت بين الأحمر والبرتقالي والأصفر، متوقعة هطول أمطار غزيرة إلى خفيفة، ورياح شديدة السرعة، مع احتمالات جريان السيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، وانعدام أو تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتستمر هذه التنبيهات حتى مساء اليوم الخميس .
في منطقة الباحة، صدرت إنذارات حمراء بهطول أمطار غزيرة على محافظات عدة، من بينها الباحة، العقيق، القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن، الحجره، المخواة، فرعة غامد الزناد، وقلوة. تبدأ الحالة من الساعة 12 ظهرًا وتستمر حتى 9 مساءً. وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة، انعدام الرؤية الأفقية، تساقط برد، جريان سيول، وصواعق رعدية.
أما منطقة المدينة المنورة، فشهدت تنبيهات متفاوتة. في المدينة ومحافظات العيص، بدر، والمهد، صدرت إنذارات برتقالية بأمطار متوسطة تبدأ عند 1 ظهرًا وتنتهي 9 مساءً. فيما شملت الإنذارات الصفراء محافظات الحناكية، خيبر، العلا، ينبع، والرايس، بأمطار خفيفة ورياح نشطة تبدأ من الساعة 1 ظهرًا حتى 9 مساءً، عدا الرايس وينبع اللتين تمتد فيهما الحالة حتى 10 مساءً.
وفي منطقة جازان، صدرت إنذارات حمراء في جميع المحافظات تقريبًا، تشمل جازان، فرسان، أبو عريش، صامطة، صبيا، الطوال، أحد المسارحة، فيفا، العارضة، العيدابي، الريث، الدائر، والدرب وبيش. الحالة تبدأ عند الساعة 11 صباحًا وتستمر حتى 9 مساءً، وتُصحب بأمطار غزيرة، رياح شديدة، انعدام في مدى الرؤية، تساقط برد، جريان سيول، وصواعق رعدية، إضافة إلى ارتفاع في الأمواج في بعض المحافظات الساحلية.
أما منطقة عسير، فتنوعت فيها التنبيهات الحمراء والصفراء. شملت الإنذارات الحمراء أبها، خميس مشيط، المجاردة، النماص، بلقرن، تنومة، رجال ألمع، محايل، الحرجة، الفرشة، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، والبرك، مع توقعات بأمطار غزيرة تبدأ من 12 ظهرًا حتى 9 أو 10 مساءً حسب المحافظة. كما شملت الإنذارات الصفراء محافظات بيشة، تثليث، طريب، والأمواه، بهطول أمطار خفيفة ورياح نشطة تبدأ الساعة 1 ظهرًا حتى 9 مساءً.
وفي منطقة نجران، شملت التنبيهات بدر الجنوب، ثار، خباش، يدمة، حبونا، وشرورة، بأمطار خفيفة ورياح نشطة تبدأ من الساعة 1 ظهرًا وتنتهي 9 مساءً، وتشمل تأثيرات مصاحبة مثل تدنٍ في الرؤية وصواعق رعدية.
بينما صدرت تنبيهات صفراء في المنطقة الشرقية شملت محافظتي الأحساء والعديد، بتوقعات لهطول أمطار خفيفة ورياح نشطة من الساعة 2 ظهرًا وحتى 9 مساءً، مصحوبة بصواعق رعدية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.
أما منطقة حائل، فشمل التنبيه الأصفر محافظات الحائط، السليمي، والشمالي، بتوقعات لأمطار خفيفة ورياح نشطة وصواعق رعدية، تبدأ من الساعة 2 ظهرًا وتنتهي عند الساعة 8 مساءً.
وفي منطقة مكة المكرمة، صدرت تنبيهات متفاوتة بين الأحمر والبرتقالي والأصفر، شملت العاصمة المقدسة ومحافظات أضم، الطائف، الجموم، العرضيات، الكامل وميسان بأمطار غزيرة تستمر من الساعة 12 ظهرًا حتى 10 مساءً. كما شملت الإنذارات البرتقالية جدة، بحرة، والجموم، بينما وردت تنبيهات صفراء في الليث ورابغ، مصحوبة برياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية وصواعق رعدية.
وأكد المركز الوطني للأرصاد ضرورة توخي الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات السلامة الصادرة من الجهات المختصة، خصوصًا في المناطق التي تشهد هطولات غزيرة وجريان سيول.