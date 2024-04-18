"تخفيض المخالفات" يُبرزها "البرقاوي".. والحكم على الناس افتراضيًّا بإيضاح لـ"الحربي"

ومن خلال فقرة مزايين الكتب، استعرض عامل المعرفة "العرفج" كتاب "آفة المؤمن الوساوس" لـ"محمد الشايع"، وهو كتاب يتكلم عن الوسواس القهري ومزايا وصفات من يعانون منه، كما عرض مقطع فيديو للكاتب وهو يتحدث عن كتابه.