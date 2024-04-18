"تخفيض المخالفات" يُبرزها "البرقاوي".. والحكم على الناس افتراضيًّا بإيضاح لـ"الحربي"

"تخفيض المخالفات" يُبرزها "البرقاوي".. والحكم على الناس افتراضيًّا بإيضاح لـ"الحربي"
استعرض برنامج "يا هلا بالعرفج"، مقطع فيديو في فقرة المشي لعامل المعرفة مع الكاتب "منيف الحربي" تَحدث من خلاله عن علاقته بالمشي الذي يحرص عليه ويرى أنه فائدة للإنسان من الناحية الصحية والنفسية.
وقدّم "الحربي" نصيحة للتعامل مع الناس في مواقع التواصل الاجتماعي قائلًا: "لا تحكموا على الناس من خلال العالم الافتراضي.. انتظروا حتى تتعرفوا عليهم ثم احكموا".
جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "جمال المعيقل"؛ وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.
ومن خلال فقرة مزايين الكتب، استعرض عامل المعرفة "العرفج" كتاب "آفة المؤمن الوساوس" لـ"محمد الشايع"، وهو كتاب يتكلم عن الوسواس القهري ومزايا وصفات من يعانون منه، كما عرض مقطع فيديو للكاتب وهو يتحدث عن كتابه.
وفي فقرة "البرواز"، استعرض البرنامج مقطع فيديو لنائب رئيس تحرير صحيفة "سبق" الأستاذ عبدالله البرقاوي، يوضح من خلاله تفاصيل تخفيض المخالفات المرورية.
وفي سياق فقرة "سيرة وتر"، روى الناقد الفني "وحيد جميل" قصة أغنية "رهيب" التي غناها الفنان عبدالمجيد عبدالله، وهي من كلمات الشاعر "سالم الخالدي".