روسيا تشكر السعودية على جهودها لحل المشاكل المتعلقة بالأزمة الأوكرانية

وفي التفاصيل، قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم الأربعاء إن الوزيرَين ناقشا القضايا ذات الأولوية للتطوير التدريجي للتعاون الروسي-السعودي المتنوع متبادل المنفعة، بما يتماشى مع تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في وقت سابق على أعلى مستوى.