"التحالف الإسلامي" يطلق برنامجًا لتدريب 22 عسكريًا على الاستخبارات التكتيكية بالرياض

ويُنفّذ البرنامج على مدى خمسة أيام، خلال الفترة من 7 إلى 11 ديسمبر 2025، بمشاركة 22 متدربًا من العسكريين، يمثلون 11 دولة من الدول الأعضاء، هي: بوركينا فاسو، غامبيا، سيراليون، الأردن، نيجيريا، غينيا، ماليزيا، بنغلاديش، المغرب، باكستان، السنغال.