تراجع شديد بالفك السفلي.. شاب يودّع صعوبات التنفس بتدخُّل جراحي بتبوك

وأوضح الفريق الطبي، أن المريض حضر إلى عيادة جراحات الوجه والفكين ويعاني عيباً خلقياً من تراجعٍ شديدٍ بالفك السفلي؛ ما أدى إلى صعوبات في التنفس، وعدم تماثل أطباق الفكين، وتمّ إجراء التخطيط الجراحي للمريض باستخدام الكمبيوتر والتقنيات ثلاثية الأبعاد، كما تمّ عمل الفحوصات الطبية اللازمة له، وعلى أثر ذلك تمّ إجراء عملية جراحية ناجحة تم خلالها تقديم جراحي للفك السفلي بمقدار 2 سم وتثبيته، ثم غادر المستشفى وهو بصحة جيدة.