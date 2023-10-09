مجلس أمناء "مجمع خادم الحرمين للحديث النبوي الشريف" يعقد اجتماعه الأول

عُقد بالمدينة المنورة، أمس، الاجتماع الأول لمجلس أمناء "مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحديث النبوي الشريف" برئاسة رئيس مجلس أمناء المجمع عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للفتوى الشيخ محمد بن حسن بن عبدالرحمن آل الشيخ، وبحضور أعضاء مجلس الأمناء.
وأوضح أن "إنشاء مَـجْمَع خادم الحرمين الشريفين للحديث النبوي الشريف يهدف إلى بيان عظمَة السُنة النبوية وخدمتها وعلومها، جَمعًا وتصنيفًا وتحقيقًا ودراسةً ونشرًا، وتَقْدِيمِها إلى العالم أجمع بصورتها الصحيحة، وحِمايتِها من أيِّ تَجاوزٍ في الفهم أو الاستدلال، وتعزيزِ مفاهيمِ الوسطية والاعتدال، ومكافحةِ مُسَبِّبات الغلو والتطرف والإرهاب".
وبيّن "آل الشيخ" أن هذا الاجتماع يشكّل الانطلاقة الأُولى لمجلسِ أُمناء الـمَـجْمَع، الذي سيكون بحول الله تعالى نقطةَ انطلاقِ المجمع الفِعْلِية نحو رسم استراتيجيته وإعداد مبادراته ومشاريعه للقيامِ بـمَهامِّهِ وتحقيقِ أهدافه.
وعبّر المجلس عن شكره وامتنانه وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين على ما يقدمانه من دعم غير محدود لخدمة السنة النبوية المطهّرة، ومنها إنشاء مجمع للحديث النبوي الشريف.
وناقش المجلس الموضوعات المدرجة في جدول الاجتماع، وأقر الهيكل والدليل التنظيمي، واللوائح المالية والإدارية والوظيفية، واللوائح الداخلية والفنية، والإجراءات والقواعد العلمية، والمعايير المتعلقة بنشاط المجمع، إلى جانب رسم السياسة العامة للمجمع للمضي نحو تحقيق أهدافه والقيام بمهماته.
يُذكر أن المجمع أنشئ بموجب الأمر الملكي بتاريخ 27/ 1/ 1439هـ، ويكون مقره المدينة المنورة، وفي 12/ 5/ 1441 صدر قرارُ مجلسِ الوزراء بالموافقة على تنظيمِ المجمع.
يُذكر أن أعضاء مجلس أمناء المجمع هم: الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للفتوى، الشيخ الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي جمهورية مصر العربية، الشيخ أحمدو ولد المرابط مفتي عام موريتانيا إمام الجامع الكبير، الشيخ أرشد مدني رئيس جمعية علماء الهند، الشيخ الدكتور نصر الدين عمر الإمام الأكبر لمسجد الاستقلال بجاكرتا، الشيخ الدكتور محمد بن الحسين باقشيش أستاذ الحديث وعلومه بجامعة ابن أزهر بأغادير بالمغرب، الشيخ الدكتور عمر بن مصلح الحسيني الأستاذ بكلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن سعيد الأستاذ المشارك بقسم السنة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض سابقًا، والشيخ الدكتور عبدالباري بن حماد الأنصاري الأستاذ المشارك بكلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.