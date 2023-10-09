مجلس أمناء "مجمع خادم الحرمين للحديث النبوي الشريف" يعقد اجتماعه الأول

يُذكر أن أعضاء مجلس أمناء المجمع هم: الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للفتوى، الشيخ الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي جمهورية مصر العربية، الشيخ أحمدو ولد المرابط مفتي عام موريتانيا إمام الجامع الكبير، الشيخ أرشد مدني رئيس جمعية علماء الهند، الشيخ الدكتور نصر الدين عمر الإمام الأكبر لمسجد الاستقلال بجاكرتا، الشيخ الدكتور محمد بن الحسين باقشيش أستاذ الحديث وعلومه بجامعة ابن أزهر بأغادير بالمغرب، الشيخ الدكتور عمر بن مصلح الحسيني الأستاذ بكلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن سعيد الأستاذ المشارك بقسم السنة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض سابقًا، والشيخ الدكتور عبدالباري بن حماد الأنصاري الأستاذ المشارك بكلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.