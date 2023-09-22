"العسومي" يهنئ القيادة باليوم الوطني الـ 93 ويؤكد أنها مناسبة عزيزة على الجميع

رفع رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وللشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ 93.
وقال "العسومي": "نستذكر في هذا اليوم ملحمة التوحيد التي قام بها المغفور له الملك المؤسس التي كانت نقطة انطلاق ومسيرة بناء توارثتها الأجيال في المملكة لبناء دولة عصرية قائمة على أسس قوية وصلبة، تبوأت خلالها المملكة مقعد الصدارة في الكثير من المجالات"، منوهًا بما تشهده المملكة من منجزات في ظل القيادة.
وأكَّد أن هذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع تأتي تتويجًا لمسيرة بناءٍ وعملٍ حققت المملكة من خلالها نهضة اقتصادية شاملة، أسهمت في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، إلى جانب مشاريع تنموية عملاقة جعلتها في مصاف الدول المتقدمة، فضلًا عما تبذله قيادة المملكة من جهود كبيرة لتعزيز مكانتها وحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة تأكيدًا لدورها الفاعل على المستويين الإقليمي والدولي.