"العسومي" يهنئ القيادة باليوم الوطني الـ 93 ويؤكد أنها مناسبة عزيزة على الجميع

وقال "العسومي": "نستذكر في هذا اليوم ملحمة التوحيد التي قام بها المغفور له الملك المؤسس التي كانت نقطة انطلاق ومسيرة بناء توارثتها الأجيال في المملكة لبناء دولة عصرية قائمة على أسس قوية وصلبة، تبوأت خلالها المملكة مقعد الصدارة في الكثير من المجالات"، منوهًا بما تشهده المملكة من منجزات في ظل القيادة.