أول المربعانية.. "الزعاق" يكشف عن سبب تسمية أولى موجات البرد القارس باسم "جويريد"

وقال الزعاق؛ في فيديو على حسابه في "إكس"، إن موجات البرد المعتبرة تُسمّى "جويريد"؛ لأنها تجرّد الأوراق من غصون الأشجار، وتحدث في أول المربعانية؛ أي في النصف الأول من شهر ديسمبر.