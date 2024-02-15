صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على منح 200 متبرع وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة

وكذلك تركي بن سعد بن جمعان العاطف القحطاني، تركي بن سعود بن حسين الفقيري العنزي، تركي بن وسام بن عبدالرحمن الهديب، جبران بن رافع بن إبراهيم المالكي، جهاد بن إبراهيم بن راشد العليان، حاتم بن عبدالله بن محمود علي الحربي، حسن بن عوض بن عبدالله الشورى, حسين بن إبراهيم بن عبده دغريري، حمد بن حسن بن سرور بالحارث اليامي، حميد بن مسفر بن كليب الهذيلي البقمي، خالد بن سعد بن ريان الحمراني البلوي، خالد بن سعد بن علي آل سرحان الأسمري، خالد بن سعيد بن سعد السويدي، خالد بن غلاب ابن راضي العريمة الحربي، خالد بن مهدي بن شت الغباري، دهام بن حسن بن غصاب الجملان, صهيب بن بركات بن نافع القناعي العمري، ذياب بن سعد بن سبيل الهيري الخيبري، راشد بن مقعد بن عويد السعدي البيشي، راكان بن طارق بن محمد اليماني، راکد بن سامح بن سلمان الضبعاني الشراري رايد بن إبراهيم بن محمد أبو طويل راند بن عوض بن عائض الغدير الأسمري رشيد بن أحمد بن محمد كان رعد بن ماطر بن عواض العضيلة المطيري زين بن تركي بن هديب المرشدي العتيبي سالم بن محمد بن يحي حساني سالم بن حسين بن صالح المنيف سالم بن خالد بن سالم الصقور اليامي سالم بن محمد بن سالم عميرة سامر بن شتير بن عتيق المعبدي الحربي سامي بن جابر بن حمد جعفري سعد بن عبدالله بن سعد الجنيدل سعد بن مبارك بن إبراهيم الثمانية الجبيري سعد بن مثقال بن مطلق الوبيري الشمري سعود بن لافي بن عوض الجابري الحربي سعود بن هزاع بن عبدالعزيز الرمان سعيدان بن عبد بن سعيدان الرحماني البقمي سلطان بن مضاض بن بشير الهجلة المطيري