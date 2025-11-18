"أصول المتكاملة العقارية" "وطيبة" توقّعان مذكرة تفاهم لتجديد 3 فنادق بإجمالي 1500 مفتاح في الجهة الشمالية من المنطقة المركزية بالمدينة المنورة

وبهذه المناسبة، صرح الأستاذ فراس البنيان، الرئيس التنفيذي لشركة أصول المتكاملة العقارية، قائلاً: "يُمثل مشروع ’بروجكت لايت‘ محطةً بارزةً في مسيرة أصول نحو ترسيخ دورها كمستثمرٍ ومُشغّلٍ متكامل للأصول العقارية، وكمحرك رئيس لبرامج إعادة التطوير الحضري في مواقع استراتيجية على مستوى المملكة. ونرى في شراكتنا مع طيبة تكاملاً طبيعياً بين قدراتنا وخبراتنا في إدارة المحافظ المعقدة، وبين خبرات طيبة العميقة في سوق الضيافة في المدينة، مما يمكننا من تقديم نموذج تنموي يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030".