"أصول المتكاملة العقارية" "وطيبة" توقّعان مذكرة تفاهم لتجديد 3 فنادق بإجمالي 1500 مفتاح في الجهة الشمالية من المنطقة المركزية بالمدينة المنورة

أعلنت شركة أصول المتكاملة العقارية عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "طيبة" لإطلاق مشروع "بروجكت لايت" (Project Light)، بهدف تجديد ثلاثة فنادق في الجهة الشمالية من المنطقة المركزية بالمدينة المنورة، بإجمالي عدد مفاتيح يصل إلى 1500 مفتاح، وتهيئتها لتكون وجهات ضيافة عالمية المستوى، تستلهم طابع المدينة المنورة العمراني المستند إلى الإرث الإسلامي العريق.
وبموجب مذكرة التفاهم، سيقوم الطرفان بتأسيس شركة متخصصة في تطوير وتشغيل الفنادق الثلاثة، وفق شراكة استراتيجية تضمن تقديم تجارب ضيافة متفردة ومدعومة بخدمات ومرافق ذات معايير عالمية، تلبي تطلعات الحجاج والمعتمرين والزوار من مختلف أنحاء العالم.
ويهدف المشروع إلى الإسهام في تطوير قطاع الضيافة في المدينة المنورة والارتقاء به، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، إلى جانب دعم الحركة السياحية والاقتصادية في المنطقة، وتوفير تجربة إقامة ثقافية وروحانية متميزة للحجاج والمعتمرين والزوار والسياح ورجال الأعمال.
وبهذه المناسبة، صرح الأستاذ فراس البنيان، الرئيس التنفيذي لشركة أصول المتكاملة العقارية، قائلاً: "يُمثل مشروع ’بروجكت لايت‘ محطةً بارزةً في مسيرة أصول نحو ترسيخ دورها كمستثمرٍ ومُشغّلٍ متكامل للأصول العقارية، وكمحرك رئيس لبرامج إعادة التطوير الحضري في مواقع استراتيجية على مستوى المملكة. ونرى في شراكتنا مع طيبة تكاملاً طبيعياً بين قدراتنا وخبراتنا في إدارة المحافظ المعقدة، وبين خبرات طيبة العميقة في سوق الضيافة في المدينة، مما يمكننا من تقديم نموذج تنموي يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030".
من جانبه، قال الأستاذ سلطان بن بدر العتيبي، الرئيس التنفيذي لشركة طيبة: "إن توقيع المذكرة مع شركة أصول العقارية جاء تماشياً مع استراتيجية طيبة للتوسع في مجال الضيافة ودعم حركة السياحة في ضوء رؤية السعودية 2030 ".
وأوضح العتيبي أن مشروع "بروجكت لايت"، سيسهم في تعزيز محفظة الأصول الفندقية لشركة "طيبة" من خلال استثمار مؤسسي طويل الأجل يسعى لصناعة تجربة حضرية متكاملة تعزز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والزوار، وتُرسخ جاذبية المدينة كوجهة عالمية للضيافة والسياحة الدينية.
وتضع مذكرة التفاهم إطارًا لتعاون الطرفين على دراسة المشروع وتقييم جدواه الاستثمارية والتشغيلية، تمهيداً لاستكمال الاتفاقيات النهائية اللازمة وهيكلة الآلية الاستثمارية المناسبة قبل إطلاق مراحل التنفيذ الفعلية، مع استمرار التنسيق مع الجهات المعنية في المدينة المنورة لضمان مواءمة المشروع مع الخطط الحضرية والتنظيمية القائمة.
ويُتوقع أن يُسهم المشروع في دعم الاقتصاد المحلي عبر خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء وبنات المنطقة، وتمكين المنشآت المحلية، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، من الاستفادة من فرص التوريد والخدمات المرتبطة بأعمال التطوير والتشغيل.
ويؤكد توقيع مذكرة التفاهم بين شركتي "أصول" و"طيبة" التزام الجانبين بتطوير فرص استثمارية نوعية في المدينة المنورة، وتعزيز دور القطاع العقاري السعودي بصفته أحد محركات النمو الاقتصادي والتنويع والاستثمار المؤسسي طويل الأجل. وتواصل شركتا "أصول" "وطيبة" دمج مبادئ الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في عملياتهما الاستثمارية والتشغيلية، من خلال تبني حلول المباني الذكية والخضراء ورفع كفاءة استهلاك الموارد، بما يدعم المستهدفات المناخية للمملكة ويعزز جودة الحياة في المجتمعات التي تديرها الشركتان.