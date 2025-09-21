مشاهد من قصر الملك عبدالعزيز بـ"لينة".. شموخٌ تاريخي يُضيء في اليوم الوطني

ويتكون القصر من (52) غرفة تُطل على فناء واسع، إضافة إلى مسجد، وبئر ماء، واسطبلات للخيول، ومصلى وساحة مناسبات رسمية، وكان القصر في حينه مقرًا لإمارة لينة وشؤون المنطقة الشمالية، فضلًا عن كونه سكنًا للأمير وأسرته، مما يجعله رمزًا إداريًا وتاريخيًا ذا مكانة بارزة.