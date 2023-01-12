"إكسبو الحج" يُشيد بتهيئة المواقع التاريخية والمتاحف لضيوف الرحمن

أكد المتحدّثون في جلسة "إثراء التجربة الثقافية لضيوف الرحمن"، ضمن أعمال مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "إكسبو الحج 2023م"؛ أهمية التجربة الثقافية لضيوف الرحمن، والجهود الكبيرة لهيئة التراث في تهيئة المواقع التاريخية والأثرية والمتاحف؛ مما يعزز من تجربة الحجاج والمعتمرين أثناء رحلتهم لتأدية المناسك.
وكشف المستشار بهيئة التراث المشرف العام على مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، عبدالرحمن بن عيسى بن جساس؛ عن تدشين ثمانية مواقع أثرية جاهزة للزيارة في المدينة المنورة، وموقعين في مكة المكرمة تمّ تطويرها من خلال منهجية متبعة في الهيئة لاختيار المواقع التاريخية والأثرية التي تمرّ عبر ثلاث مراحل للوصول إلى المواقع ذات الأولوية.
ولفت إلى سعي الهيئة نحو تطوير 40 موقعًا من المواقع التاريخية الإسلامية بالاشتراك مع 20 خبيرًا من الخبراء العالميين والمحليين لإثراء تجربة ضيوف الرحمن.
ونوه مدير مركز الملك عبدالعزيز الثقافي المهندس عبدالله الراشد، خلال الجلسة التي أدارها نائب الرئيس التنفيذي للشراكات الإستراتيجية والتواصل لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن همام بن ناصر بن جريد؛ إلى الخدمات المقدمة من مركز إثراء لدعم اقتصاد المعرفة، ودور الخدمات المساندة في إثراء تجربة الحاج والمعتمر، والسعي في التوسع بمشروع "الهجرة النبوية" وانتقاله إلى المدينة المنورة.
كما ناقش المؤرخ معراج بن نواب مرزا، التجربة التاريخية المميزة للمؤرخين والباحثين في التراث الإسلامي، ودورهم في إبراز المعالم التاريخية، والإسهام في إعداد الدراسات العلمية القيمة ومشروعات بحثية مُقننة؛ لتوضيح التاريخ وأهمية المواقع التاريخية والإسلامية، وتوصية الجهات ببذل الجهد في إبراز الأماكن الأثرية في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وتطرّق المدير التنفيذي للتطوير شركة رؤى المدينة القابضة الدكتور أيمن بن راشد الوليدي، إلى مشروعات شركة رؤى المدينة القابضة، بالتركيز على الأماكن الأثرية ورفع الطاقة الاستيعابية؛ إذ وقعت عدة عقود مع مكاتب تصميم لإنتاج 12 ألف غرفة فندقية.
ولفت "الوليدي" إلى أنه سيتم افتتاح 500 غرفة فندقية في عام 2026م، لإثراء تجربة الحجاج والمعتمرين والزائرين، مضيفًا أن الشركة قدمت مشروع القرية الحضارية الإسلامية لتقديم صورة متكاملة عن العالم الإسلامي.