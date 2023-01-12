"إكسبو الحج" يُشيد بتهيئة المواقع التاريخية والمتاحف لضيوف الرحمن

وكشف المستشار بهيئة التراث المشرف العام على مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، عبدالرحمن بن عيسى بن جساس؛ عن تدشين ثمانية مواقع أثرية جاهزة للزيارة في المدينة المنورة، وموقعين في مكة المكرمة تمّ تطويرها من خلال منهجية متبعة في الهيئة لاختيار المواقع التاريخية والأثرية التي تمرّ عبر ثلاث مراحل للوصول إلى المواقع ذات الأولوية.