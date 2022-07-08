ارتفاع حجم حركة بيانات stc على صعيد عرفات بزيادة 40% عن موسم 2019

ارتفع حجم حركة البيانات التي مرَّرتها شبكة stc في مشعر عرفات بزيادة غير مسبوقة، وصلت إلى 40% مقارنة بأعلى موسم عام 2019 (ما قبل الجائحة). واستحوذت شبكة الجيلَيْن الخامس والرابع على 96% من الحركة، فيما تصدَّر تطبيق السناب تشات أعلى التطبيقات استخدامًا.