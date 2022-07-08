ارتفاع حجم حركة بيانات stc على صعيد عرفات بزيادة 40% عن موسم 2019

ارتفع حجم حركة البيانات التي مرَّرتها شبكة stc في مشعر عرفات بزيادة غير مسبوقة، وصلت إلى 40% مقارنة بأعلى موسم عام 2019 (ما قبل الجائحة). واستحوذت شبكة الجيلَيْن الخامس والرابع على 96% من الحركة، فيما تصدَّر تطبيق السناب تشات أعلى التطبيقات استخدامًا.
ويأتي هذا الارتفاع بالتزامن مع التطوير الذي شهده موسم حج العام الحالي من زيادة نوعية في التقنيات والتوسعات التي ساهمت في رفع تجربة الحاج، وانسيابية الحركة؛ إذ وصل ارتفاع عدد مواقع شبكة الجيل الخامس إلى 132% في حجم موارد الشبكة.
كما شهد أيضًا تحوُّلاً ونقلة نوعية في المؤشرات، وطريقة متابعة الخدمات وتجربة ضيوف الرحمن، من خلال الإدارة المركزية في مركز التحكم بالعمليات الرقمية DOCC والأذرع الميدانية في محافظة جدة ومدينة مكة المكرمة.
كما قامت stc بأعمال توسعة مع القطاعات الحيوية والخدمية، تزيد على 33% في موسم حج هذا العام، إضافة إلى إنشاء دوائر خاصة عالية السرعة لربط مطارات دولية عدة بالسعودية؛ وذلك للمساهمة في الخدمات التي تُقدِّمها السعودية لتسهيل قدوم الحجاج من بلدانهم بيُسر وسهولة.
من جهة أخرى، حقَّقت حلول شبكة الاتصالات الحرجة "تيترا" المقدَّمة من شركة specialized by stc للجهات الحكومية والخاصة المشاركة في الحج معدل وفرة وصل إلى 100٪؛ لضمان استمرارية التواصل مع الفِرق الميدانية عبر خدمتَيْ ميقات ومناسك، اللتين توفران التواصل الفوري للحالات الحرجة والطارئة عبر اتصال آمن ومشفَّر وموثوق بين فِرق العمل، وذلك من خلال 138 موقعًا، توفر التغطية الكاملة لمناطق الحج.
يُذكر أن stc توفِّر الدعم للجهات كافة المشاركة في الحج من خلال الدعم التقني الذي يُمكِّنهم من إدارة فِرق العمل، بما يساعد على رفع الكفاءة التشغيلية بموثوقية، وأعلى درجات الأمان.. إضافة إلى صيانة الشبكات، وتوفير التغطيات اللازمة خلال موسم الحج لتمكين الجهات من تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.