جوائز بقيمة مليون ريال سعودي مقدّمة لشركاء جيني

بعد إتمام كل مشوار، يحصل سائقو جيني على بطاقات رقمية بنظام "اكشط واربح"، تمنحهم فرصة للفوز بجوائز قيّمة تصل قيمتها إلى مليون ريال سعودي. تتضمّن البطاقات نوعين: البطاقات الأساسية والتي تقدّم جوائز نقدية بقيمة 500، 100، 50، 10، و5 ريال سعودي، والبطاقات الذهبية والتي تتضمن جوائز استثنائية مثل سبائك ذهب بوزن 20 جرامًا، وهواتف آيفون 16، وجوائز نقدية بقيمة 2500 و1000 ريال سعودي، وذلك من خلال نظام تفاعلي يعزز من تجربة السائقين.