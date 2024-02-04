مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي ينقذ شاب مصاب بنزف حاد بالدماغ وجلطة بالساقين

بفضل من الله - نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي، في إنهاء معاناة شاب سعودي، تعرض لحادث مروري مروع وأسعف إلى مركز الطوارئ بحالة صحية معقدة نتيجة إصابة حادة بالدماغ وانخفاض شديد في درجة الوعي، وتطورت حالته لاحقاً نتيجة إصابته بجلطات في الساقين، ذكر ذلك د. فهد بن علي فقيهي استشاري العناية المركزة.
وأضاف د. فقيهي أن المريض في العقد الثالث من عمره، وتلقى الإسعافات الأولية اللازمة حتى استقرت حالته نسبياً، فتم اخضاعه لحزمة من الفحوصات الطبية الدقيقة، فأوضحت صور الأشعة الطبية وجود نزف كبير بالدماغ كان سبباً في فقدانه للوعي، مما استدعى إجراء عملية جراحية طارئة للدماغ، بفتحه وتفريغ التجمع الدموي وإصلاح الأوعية الدموية المتضررة للحيلولة دون تلف وموت خلايا المخ والخلايا العصبية المتأثرة بالنزيف، ولمنع ما قد يترتب على ذلك من تبعات صحية كتوقف الوظائف الحيوية التي تتحكم فيها تلك الخلايا، وتكللت جهود الفريق الطبي بالنجاح ولله الحمد، حيث استقرت حالة المريض وتم تحويله إلى العناية المركزة.
وأضاف د. فقيهي الحاصل على الزمالة الكندية في طب العناية الحرجة للكبار ، أن فريق العناية المركزة اكتشف أثناء الفحص بالأشعة الصوتية خلال الساعات التالية من الإصابة أن المريض يعاني من جلطة في إحدى ساقيه، ولأن المريض مصاب أصلاً بنزيف في الدماغ تعذر علاجه بمسيلات الدم خشية أن يؤدي استخدامها إلى تجدد النزيف، مشيراً إلى أن الفريق الطبي استعاض عن مسيلات الدم بزراعة فلتر في الأوردة الرئيسية للبطن لالتقاط وتجميع الخثرات ومنع وصولها للقلب والرئتين.
وتابع د. الفقيهي قائلاً أن الحالة تعقدت أكثر بسبب بظهور الجلطة في الساق الأخرى وتزايد حجمها وتضخم كلا الساقين تبعاً لذلك، فقرر الفريق الطبي استخدام تقنية حديثة لتفتيت الجلطات وشفطها تسمى بـ Penumbra، وبالفعل تمكن ولله الحمد من إزالة الجلطة بالكامل وإعادة التروية الطبيعية، وتحسنت حالة المريض إثر ذلك، وأوضحت صور الأشعة اللاحقة للإجراء الطبي اختفاء الجلطة تماماً، كما أن المريض تخلص من كافة الأعراض، وبعد تقييم حالة النزف الدماغي والتأكد من أنه لم يعد يشكل خطراً، بدأ المريض في استخدام مسيلات الدم وفقاً للتوصيات الطبية في مثل هذه الحالات وبعدها غادر المستشفى بحالة صحية جيدة.
الجدير بالذكر أن وحدة العناية المركزة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب مجهزة لتوفير الرعاية الصحية المتميزة المتوافقة مع أعلى المعايير العالمية والمحلية للمرضى، وتشمل وحدات متخصصة في العناية المركزة العامة ICU والعناية المركزة القلبية CCU ، والعناية الحرجة للأطفال وحديثي الولادة ، وتضم أطقم طبية وتمريضية ذات خبرات عالية في العناية الحرجة.