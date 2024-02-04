مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي ينقذ شاب مصاب بنزف حاد بالدماغ وجلطة بالساقين

وأضاف د. فقيهي أن المريض في العقد الثالث من عمره، وتلقى الإسعافات الأولية اللازمة حتى استقرت حالته نسبياً، فتم اخضاعه لحزمة من الفحوصات الطبية الدقيقة، فأوضحت صور الأشعة الطبية وجود نزف كبير بالدماغ كان سبباً في فقدانه للوعي، مما استدعى إجراء عملية جراحية طارئة للدماغ، بفتحه وتفريغ التجمع الدموي وإصلاح الأوعية الدموية المتضررة للحيلولة دون تلف وموت خلايا المخ والخلايا العصبية المتأثرة بالنزيف، ولمنع ما قد يترتب على ذلك من تبعات صحية كتوقف الوظائف الحيوية التي تتحكم فيها تلك الخلايا، وتكللت جهود الفريق الطبي بالنجاح ولله الحمد، حيث استقرت حالة المريض وتم تحويله إلى العناية المركزة.