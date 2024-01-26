القيادة تعزي رئيس الصين في ضحايا الانهيار الأرضي والزلزال بإقليم شينجيانغ

وقال الملك: "علمنا بنبأ الانهيار الأرضي الذي وقع في مقاطعة يونان، والزلزال الذي وقع في إقليم شينجيانغ، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه".