يوم العَلَم.. 300 عام من الوحدة والحق تحت راية واحدة

يتميز عَلَم السعودية بالشهادتَيْن المدونتَيْن عليه، كما يتميز بلونه الأخضر الزاهي؛ ليختلف كل الاختلاف عن أمثاله من أعلام الدول العربية والإسلامية.
وظل العَلَم السعودي على مدار 3 قرون مضت شامخًا شاهدًا على تاريخ السعودية العريق الشامخ، الذي تقدمت فيه نحو التطور المشهود حاليًا بوتيرة سريعة مميزة.
يوم العلم السعودي تم تحديده سنة 1937 ليصبح يوم 11 مارس بأمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالاحتفاء بهذه المناسبة من كل عام يومًا؛ إذ أقر الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- شكل العَلَم الذي نراه الآن بالشكل الراقي ذاته الذي يدل على مكانة السعودية الدينية والإسلامية.
وصدر الأمر الملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتحديد يوم 11 مارس من كل عام للاحتفال بالعَلَم السعودي؛ من أجل استذكار رمز الهوية الوطنية السعودية، والاعتزاز بالقيم الراسخة التي يحملها في مضامينه من تاريخ ديني إسلامي وحضاري وسياسي عريق، يشهد له التاريخ.
ومَر العَلَم السعودي بـ4 مراحل من أجل تطويره ومواكبته التقدم بين الدول، مع الحفاظ على الهوية الوطنية والدينية الإسلامية. وفي السطور الآتية نرصد لكم مراحل تطوُّر العَلَم السعودي حتى وصوله إلى ما هو عليه الآن.
في المرحلة الأولى كان العَلَم السعودي مربعًا، تتوسطه عبارة (لا إله إلا الله محمد رسول الله)، ولونه أخضر وأبيض مما يلي السارية.
أما المرحلة الثانية فكان فيها أبيض مما يلي السارية، وكان لونه أخضر، وكان مربع الشكل، تتوسطه عبارة (لا إله إلا الله محمد رسول الله)، ويعلوه سيفان عموديان متقاطعان.
وفي المرحلة الثالثة كان أبيض مما يلي السارية، وكان لونه أخضر، وكان مربعًا، ويضم سيفًا واحدًا أفقيًّا فوقه الشهادتان.
أما المرحلة الرابعة فكان فيها الشكل الذي عليه عَلَم السعودية الآن، وهو مستطيل، وعرضه يساوي ثلثَي طوله، ولونه أخضر، ويمتد من السارية إلى نهاية العَلَم، وتتوسطه الشهادتان (لا إله إلا الله محمد رسول الله)، وسيف مسلول تحتهما وموازٍ لهما، قبضته إلى اليمين، وتتوسط مساحته رسمة الشهادة والسيف باللون الأبيض.
ويُعرف منذ قديم الأزل أن عَلَم الدولة السعودية الأولى قديمًا كان أخضر اللون، مشغولاً من الخز والإبريسم، وتتوسطه الشهادتان. واستمر بهذا الشكل في عهد المؤسس الأول الإمام محمد بن سعود، وابنه الإمام عبدالعزيز بن محمد، وابنه الإمام سعود بن عبدالعزيز، وابنه الإمام عبدالله بن سعود.
وتنظم كل من وزارة الثقافة، وهيئة تطوير بوابة الدرعية، فعاليات ثقافية وفنية متنوعة في ساحة العدل بالرياض احتفالاً بيوم العَلَم السعودي. وتشمل تلك الفعاليات عروضًا مسرحية، ومعرضًا يحاكي تطور العَلَم، والتسلسل الزمني له، وتُعرِّف برموزه ودلالاته، وترسي الارتباط الوثيق بين المواطن وعَلَم البلاد.
يُذكر أنه في 11 مارس 1937 أصدر الملك عبدالعزيز أمره بالموافقة على قرار مجلس الشورى رقم 354، الذي أقر فيه مقاس العَلَم السعودي، وشكله الذي نراه عليه في يومنا هذا؛ وعلى هذا نص الأمر الملكي الذي أصدره الملك سلمان بن عبدالعزيز بأن يكون يوم 11 مارس من كل عام يومًا خاصًّا بالعَلَم السعودي، يُطلق عليه اسم "يوم العَلَم".