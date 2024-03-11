يوم العَلَم.. 300 عام من الوحدة والحق تحت راية واحدة

يُذكر أنه في 11 مارس 1937 أصدر الملك عبدالعزيز أمره بالموافقة على قرار مجلس الشورى رقم 354، الذي أقر فيه مقاس العَلَم السعودي، وشكله الذي نراه عليه في يومنا هذا؛ وعلى هذا نص الأمر الملكي الذي أصدره الملك سلمان بن عبدالعزيز بأن يكون يوم 11 مارس من كل عام يومًا خاصًّا بالعَلَم السعودي، يُطلق عليه اسم "يوم العَلَم".