"العقار" تعقد اجتماعها الـ 27 وتستعرض مستوى تقدم الخطط الاستراتيجية

وناقش المجلس أهم مخرجات الدراسات التي وجّه بها مسبقاً، واستعرض التقارير المتعلقة بالأنشطة العقارية، بالإضافة لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ حيالها عدداً من القرارات.