"العقار" تعقد اجتماعها الـ 27 وتستعرض مستوى تقدم الخطط الاستراتيجية

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار أمس، اجتماعه السابع والعشرين، برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة ماجد بن عبدالله الحقيل، وبحضور الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبدالله بن سعود الحماد، وأعضاء المجلس ممثلي الجهات الحكومية، وممثلي القطاع الخاص.
واستعرض المجلس جملةً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله, مطلعاً على القرارات والتوجيهات الصادرة منه، كما استعرض مستوى تقدم الخطط الإستراتيجية للهيئة، والتقدم في أعمال التسجيل العيني للعقار.
وناقش المجلس أهم مخرجات الدراسات التي وجّه بها مسبقاً، واستعرض التقارير المتعلقة بالأنشطة العقارية، بالإضافة لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ حيالها عدداً من القرارات.