السعودية وجنوب إفريقيا.. علاقات سياسية واقتصادية متطورة.. من هنا كانت البداية

تعود بداية العلاقات الرسمية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية جنوب إفريقيا إلى نوفمبر من عام 1994م، عندما قام رئيس جمهورية جنوب إفريقيا الأسبق نيلسون مانديلا بزيارة رسمية للمملكة؛ إذ أُنشئت عقب تلك الزيارة بعثتان دبلوماسيتان لجنوب إفريقيا بالسعودية في مارس عام 1995م، هما سفارة جنوب إفريقيا في العاصمة الرياض، والقنصلية العامة في مدينة جدة التجارية. وقد باشر أول سفير جنوب إفريقي مهامه سفيرًا لجمهورية جنوب إفريقيا لدى السعودية في نوفمبر 1996م، بينما وصل أول قنصل جنوب إفريقي إلى مدينة جدة بتاريخ 1 يوليو 1996م. أما سفارة السعودية في بريتوريا فقد افتُتحت عام 1997م.