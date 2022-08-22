انهيارات ما بعد الأمطار.. شاهد وفداً رسمياً يباشر مواقع الخطر بجبال فيفا

يأتي هذا العمل من منطلق دور هيئة المساحة الجيولوجية في درء المخاطر الجيولوجية، ووضع التوصيات المناسبة للحد والتقليل من مخاطر الانزلاقات الصخرية التي تكثر في المنطقة الجنوبية، وخصوصا في العقبات؛ حيث يسهم هطول الأمطار في زيادة الانهيارات وإغلاق الطرق وتلف في البنى التحتية والممتلكات.