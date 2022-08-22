انهيارات ما بعد الأمطار.. شاهد وفداً رسمياً يباشر مواقع الخطر بجبال فيفا

باشر فريق فني من المهندسين الجيولوجيين والمختصين من مركز المخاطر الجيولوجية بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية أعمالهم في جبال فيفا بمنطقة جازان بـ (الشخوص)، وتحديداً في مواقع الانهيارات الصخرية التي تسبّبت فيها الأمطار التي هطلت مساء الخميس، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمنطقة.
وأوضحت الهيئة، في بيان، أنه تمّ تسجيل البيانات والمعلومات الجيولوجية والجيوهندسية الحقلية وتسجيل المشاهدات والأضرار من جرّاء الأمطار بالمنطقة المتضررة، وجارٍ العمل لرفع التقرير الفني للجهات ذات العلاقة بعد أن يتم استعراض الأسباب ووضع الحلول والتوصيات الفنية لدرء مخاطر الانهيارات الجبلية.
ويجرى بعض الحلول الهندسية الأولية من قِبل المختصين، كإزالة الكتل الصخرية المعلقة أو التدعيم بمسامير التثبيت، والرش الخرساني والحوائط الاستنادية للحد من هذه المخاطر وحماية المواقع من الانهيارات الجبلية المستمرة.
يأتي هذا العمل من منطلق دور هيئة المساحة الجيولوجية في درء المخاطر الجيولوجية، ووضع التوصيات المناسبة للحد والتقليل من مخاطر الانزلاقات الصخرية التي تكثر في المنطقة الجنوبية، وخصوصا في العقبات؛ حيث يسهم هطول الأمطار في زيادة الانهيارات وإغلاق الطرق وتلف في البنى التحتية والممتلكات.