"الحقيل" و"الغامدي" و"الرشيد" يدشنون مسابقة "سمارتاثون"

دشن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد بن عبدالمحسن الرشيد، اليوم، مسابقة "سمارتاثون" تحت عنوان "تحدي المُدن الذكية" بجوائز يصل مجموعها إلى مليون ريال سعودي، بالشراكة الاستراتيجية بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة الملكية لمدينة الرياض والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.