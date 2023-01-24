شاهد.. جناح قطر في ملتقى "فرص" يتيح للزوار ارتداء بشت "ميسي"

يتيح جناح قطر، ضيف شرف النسخة الثانية من ملتقى الاستثمار البلدي "فرص"، الذي انطلق اليوم الثلاثاء، وتنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في الرياض، للزوار؛ ارتداء بشت "ميسي" والتصوير معه.
وقال فهد القريشي من إدارة العلاقات العامة بوزارة البلدية القطرية لـ"سبق": نتيح لجميع الزوار تجربة لبس البشت الذي ارتداه الأسطورة الأرجنتيني "ميسي"، على منصة محاكاة لتتويج الأرجنتين بكأس العالم التي نظمت مؤخرًا في قطر.
وأضاف "القريشي" أن جناح قطر الذي يضمّ وزارة الأشغال والبلدية واللجنة العليا للمشروعات والإرث، ونماذج للملاعب التي لعبت عليها مباريات كأس العالم، يستقبل الزوار من الساعة 10 صباحًا إلى 10م.
وانطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، النسخة الثانية من ملتقى الاستثمار البلدي "فرص"، برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ويستمرّ من 24 إلى 26 يناير الجاري، في مركز المعارض والمؤتمرات في واجهة الرياض.
ويهدف الملتقى إلى رفع إسهام القطاع الخاص في تنمية المدن، خلال تحفيز الاستثمارات المحلية واستقطاب استثمارات خارجية تسهم في رفع جودة الحياة في المدن، وتمكين تحقيق الإستراتيجيات القطاعية والمناطقية.
ويتضمن الملتقى أكثر من 25 جلسة حوارية يشارك فيها عدد من القيادات والمختصين والبراء، و50 ورشة عمل متخصّصة، وعرض أكثر من 5 آلاف فرصة استثمارية تناسب جميع شرائح المستثمرين بمختلف الأنشطة الاقتصادية.