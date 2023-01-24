شاهد.. جناح قطر في ملتقى "فرص" يتيح للزوار ارتداء بشت "ميسي"

وانطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، النسخة الثانية من ملتقى الاستثمار البلدي "فرص"، برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ويستمرّ من 24 إلى 26 يناير الجاري، في مركز المعارض والمؤتمرات في واجهة الرياض.