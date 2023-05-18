"باطرفي": الملف السوداني أهم الملفات على طاولة القمة العربية لهذه الأسباب

وتابع: وهناك قضية الملف النووي الإيراني، وهي قضية حاضرة وآنية، بسبب أن اليوم هناك مراجعات في الولايات المتحدة، وهناك دفع في إسرائيل في اتجاه المواجهة، فيما أن كثير من الدول الأوروبية تسعى لإحياء الاتفاق السابق، هذا له تداعيات مهمة على أمن المنطقة، أمن منطقة الخليج، والأمن القومي العربي بشكل عام، وأخيرًا هناك عودة سوريا إلى الأحضان العربية، وتردد بعض الدول وإن كانوا أقلية في قبولها والشروط التي وضعت على سوريا وكيفية مراقبة تنفيذها، وما إلى ذلك من تفاصيل، أتوقع أن الاجتماعات التحضيرية أمس واليوم وخلال اليومين القادمين تسعى لإيجاد تصور لها يتفق عليه القادة العرب.