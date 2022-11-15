"ازدحامات مؤقتة تستدعي الصبر".. أمير الشرقية: شبكة الطرق رافد من روافد الاقتصاد الوطني

وأردف: نتطلع من الإعلاميين والناشطين في منصات التواصل الاجتماعي الحرص على أخذ المعلومات من الجهات المعنية لمعرفة أسباب الإغلاقات ومعرفة الفوائد الكبيرة التي ستنتج عن هذه المشاريع، وجميعنا نحرص على الجودة، ولا يمكن أن تتحقق إذا لم تنفذ المشاريع بشكل مناسب وتأخذ وقتها الطبيعي.