"ازدحامات مؤقتة تستدعي الصبر".. أمير الشرقية: شبكة الطرق رافد من روافد الاقتصاد الوطني

أكد الأمير سعود بن نايف أمير الشرقية أن شبكة الطرق رافد حقيقي من روافد الاقتصاد الوطني، حيث أولت القيادة اهتماماً كبيراً بالنقل بكافة اشكاله.
واستضاف أمير المنطقة في "مجلس الاثنينية" الأسبوعي منسوبي فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة.
وقال الأمير "سعود": سعداء بما نراه من مشاريع للطرق في المنطقة وهذه المشاريع ستساهم في جعل طرقنا آمنة ومريحة لكل من يستخدمها، لا سيما وأن طرق المنطقة تشهد كثافة مرورية عالية سواءً من الشاحنات أو المركبات، وذلك لكثافة الطرق الدولية التي تربطها مع دول الجوار.
وأضاف: لا شك أن كثافة حركة النقل دليل على أن هناك تنمية، وأن المشاريع التنموية تسير في اتجاهها الصحيح، ونحن نؤكد دائماً بأن جودة التنفيذ مهمة للغاية للخروج بمشاريع نوعية يستفيد منها الجميع وتساهم في تحقيق هدف السلامة على الطرقات وحماية الأرواح والممتلكات.
وتطرق أمير المنطقة الشرقية لأثر تلك المشاريع بقوله: قيام مشروع تنموي يحتاج لإغلاق بعض الطرقات ووضع طرق بديلة، وهذا قد يتسبب في بعض الإزعاج لمستخدمي الطريق، ولإتمام تلك المشاريع من المهم أن نصبر على تلك الازدحامات المؤقتة وذلك الإزعاج.
وأردف: نتطلع من الإعلاميين والناشطين في منصات التواصل الاجتماعي الحرص على أخذ المعلومات من الجهات المعنية لمعرفة أسباب الإغلاقات ومعرفة الفوائد الكبيرة التي ستنتج عن هذه المشاريع، وجميعنا نحرص على الجودة، ولا يمكن أن تتحقق إذا لم تنفذ المشاريع بشكل مناسب وتأخذ وقتها الطبيعي.
من ناحيته، قدم مدير عام فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة الشرقية م. أحمد الغامدي عرضًا عن مشاريع الطرق في المنطقة.
وقال: يجري حالياً تنفيذ 24 مشروعاً في المنطقة موزعة على المحافظات، تجاوزت قيمتها 2.4 مليار ريال، وبلغ متوسط نسبة الإنجاز بهذه المشاريع 55%.