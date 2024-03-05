مختص يحذر: الوزن الزائد من أكثر المؤثرات على المفاصل والركبتين والظهر

ونصح الدكتور حسين أفراد المجتمع بالابتعاد عن حياة الكسل وممارسة الرياضة وأبسطها وأمتعها المشي، مضيفاً أن العديد من الدراسات والأبحاث الطبية أثبتت أن رياضة المشي تجعل الفرد أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، وتنظيم مستوى الدم في الجسم، ما يقي من ارتفاع ضغط الدم، ومعالجة السمنة وزيادة الوزن، وشد عضلات الجسم، خصوصاً عضلات المعدة، والوقاية من الإصابة بالسرطان بأنواعه، خصوصاً سرطان الثدي، والقولون، ومن الإصابة بمرض السكري، إذ إنه عند المشي تتنشط الدورة الدموية، وتنتظم سكريات الجسم.