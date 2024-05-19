اتفاقية بين مكتبة "فهد الوطنية" ومجمع "عبدالعزيز للمكتبات الوقفية"

كما تأتي حرصًا على تحقيق التعاون المثمر بين مكتبة الملك فهد الوطنية ومجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، في تحفيز البحث العلمي ودعمه؛ للحفاظ على المكتبات الوقفية والمخطوطات القيمة وتطوير المهنيين وتفعيل دور الأطراف في تحقيق رؤية المملكة 2030.