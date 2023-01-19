لدعم مستقبل أفضل للعمل.. المملكة تنضم إلى تحالف الوظائف التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي

وقد اجتمع أعضاء تحالف الوظائف في دافوس يوم الأربعاء 18 يناير خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2023 لتبادل وجهات النظر والاتفاق على مجالات العمل ذات الأولوية لبناء مستقبل أفضل للعمل، كما سيعمل الأعضاء في الأشهر المقبلة على تطوير دراسات محددة تستعرض المسارات الممكنة لتحقيق رؤية التحالف، والعمل على تنفيذ هذه الرؤية من خلال توسيع نطاق العمل على مستوى الدول والقطاعات.