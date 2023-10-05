القصيبي: المستجدات الميدانية والخطط المستقبلية على رأس أولوياتنا في جميع المناطق اليمنية

وفي هذا السياق، قال النحال أحمد صالح المصعبي، وهو من أهالي مديرية بيحان، لمكتب مسام الإعلامي "إن الألغام أحبطتنا ومنعتنا من ممارسة رعي النحل في منطقة 'مبلقة' المشهورة بوجود أشجار السدر، والتي تعد من أفضل وأهم الأشجار التي يستخرج منها النحل العسل، فعسل السدر هو أحد أنواع العسل الأفضل جودةً، وقد منعتنا الألغام من الوصول إلى هذه المنطقة لأكثر من عام، وبفضل جهود فرق مسام الهندسية، تم تأمينها واستطاع النحالون الدخول إليها ورعاية نحلهم بأمان مجددًا".