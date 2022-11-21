1594 مستفيداً من العربات الكهربائية.. هنا حصاد 24 ساعة من الخدمات بالحرم

وأوضحت "شؤون الحرمين"، عبر حسابها على "تويتر"، أن أبرز الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام ليوم الأحد 1444/4/26هـ، تمثلت في حصول 2474 مستفيداً على خدمات التطويف، واستفادة 20.5 ألف من التوعية الرقمية، و62450 مستفيدا من التوعية الميدانية، و30015 من الإرشاد المكاني باللغات، وتوزيع 1750 كتيباً ومطوية توعوية.