1594 مستفيداً من العربات الكهربائية.. هنا حصاد 24 ساعة من الخدمات بالحرم

كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن أبرز الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت "شؤون الحرمين"، عبر حسابها على "تويتر"، أن أبرز الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام ليوم الأحد 1444/4/26هـ، تمثلت في حصول 2474 مستفيداً على خدمات التطويف، واستفادة 20.5 ألف من التوعية الرقمية، و62450 مستفيدا من التوعية الميدانية، و30015 من الإرشاد المكاني باللغات، وتوزيع 1750 كتيباً ومطوية توعوية.
وبيّنت أنه تم بذل 2550 لتراً معطرات و510 لترات تعقيم بالبايوكير و100 فواحة، و29.800 لتر لتعقيم الأسطح، و530 لترا تعقيماً بالروبوتات، و2700 لتر معقمات للأيدي، و130 ألف لتر مطهرات.
وتابعت: "استفاد 1217 من خدمات دافع عربات القاصدين، و1594 من خدمات العربات الكهربائية للطواف والسعي، و138 مستفيداً من مكتبة الحرم المكي و312 مستفيداً من مكتبة المسجد الحرام".