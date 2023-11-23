لتعظيم استغلال الموارد الطبيعية.. "موان" يعلن عن جدول تصنيف المخالفات لـ"إدارة النفايات"

وأكد أن الغاية هي تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وضبط عمليات مراحل النفايات بدءًا من مصدرها ووصولًا إلى مرحلة التخلص الآمن منها؛ وذلك عبر تبني مبادئ الاقتصاد الدائري، كما يسهم جدول التصنيف في تحقيق الامتثال بالممارسات الصحيحة ودفع عجلة الاستثمار، علاوةً على ذلك رفع مستوى الوعي حول تهيئة البيئة اللازمة تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة للوصول إلى مجتمع أكثر صحةً وازدهارًا.