من عصر الجليد لوادي الرمة.. الزعاق: أرض السعودية معمل جيولوجي

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق: إن الحوادث الكونية التي تحدث عندنا كجريان وادي الرمة والنقوش البشرية والمتحجرات التاريخية، تفرض نفسها على تاريخ العالم أجمع، فأرضنا معمل جيولوجي ومتكشف تاريخي وجغرافي وبشري للتغيرات المناخية.