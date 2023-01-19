من عصر الجليد لوادي الرمة.. الزعاق: أرض السعودية معمل جيولوجي

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق: إن الحوادث الكونية التي تحدث عندنا كجريان وادي الرمة والنقوش البشرية والمتحجرات التاريخية، تفرض نفسها على تاريخ العالم أجمع، فأرضنا معمل جيولوجي ومتكشف تاريخي وجغرافي وبشري للتغيرات المناخية.
وتابع: مر علينا عصر الجليد وعصر السافانا وعصر الأمطار الموسمية وعصر التصحر الذي نعيش فيه.
وأضاف "الزعاق" في فيديو عبر حسابه بتويتر، أن علاقتنا بالأودية علاقة معاشية؛ فهي مصدر للمياه، وتُجدد تربة الأرض للزراعة، وتلطف الأجواء برطوبتها، وعلاقة روحانية فجبريل عليه السلام نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق.