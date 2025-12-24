من بيتٍ يتنفس الفن إلى منصات الوطن.. شقيقتان تصنعان طموحهما التشكيلي بدعم الأسرة ورؤية 2030

بدايات تحت سقف واحد.. أدوات واحدة وإنتاج مختلف

تقول الشقيقتان مها ونهى الشمري لـ«سبق»، على هامش مشاركتهما بأعمالهما الفنية في ملتقى Deve Go 2025، إن علاقتهما بالفن بدأت منذ الطفولة، في منزل كان الفن فيه لغة يومية، بفضل والدين يمتلكان حسًا فنيًا عاليًا شجّعا أبناءهما على الإبداع دون قيود. وتؤكدان أن المساحة الفنية المشتركة لم تكن عائقًا، بل مصدر إلهام، إذ استخدمتا الأدوات ذاتها، لكن كل واحدة صنعت عالمها الخاص بألوانها وأسلوبها ورؤيتها المختلفة، في تجربة تعكس تنوّع الإبداع داخل البيت الواحد.